В Смольном объяснили, как дистанционно закрыть больничный лист

В Смольном объяснили, как в Петербурге дистанционно закрыть больничный лист Фото: Олег ЗОЛОТО

С 4 февраля 2022 года по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова жители города теперь смогут дистанционно закрывать больничный лист. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения и избавить пациентов от долгих очередей. В Смольном объяснили, как это сделать.

- Теперь петербуржцы смогут выписаться не посещая врача, что очень важно в условиях повышенной нагрузки на поликлиники. Как только появится нормативно закрепленное разрешение на выдачу больничного листа без очного осмотра, возможность направлять такие заявки в поликлиники также будет добавлена к функционалу Службы 122, - пояснила председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Для того, чтобы закрыть больничный лист надо позвонить по номеру 122, после в голосовом меню выбрать пункт "Закрыть больничный лист". Далее, следуя инструкции, предоставить все данные о себе. После заявка будет направлена в поликлинику. Теперь остается только ждать, пока работники поликлиники перезвонят заявителю и закроют больничный.

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