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Происшествия4 февраля 2022 11:30

Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в подземном переходе перед постом ГИБДД в Петербурге

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга разыскивает насильника 12-летней девочки

Полиция Петербурга разыскивает насильника 12-летней девочки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в Калининском районе. Утром 1 февраля 2022 года в экстренную службу позвонила 39-летняя мать девочки. Тогда она сообщила, что к ее дочери просто кто-то приставал. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина сообщила, что в подземном переходе на Токсовском шоссе перед постом ГИБДД к ее 12-летней дочери приставал мужчина, - сообщил источник.

Спустя несколько часов женщина снова обратилась в полицию. На этот раз она рассказа подробности произошедшего. Она уточнила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

По факту следователем следственного комитета было возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого.