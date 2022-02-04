Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в подземном переходе перед постом ГИБДД в Петербурге

Полиция Петербурга разыскивает насильника 12-летней девочки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в Калининском районе. Утром 1 февраля 2022 года в экстренную службу позвонила 39-летняя мать девочки. Тогда она сообщила, что к ее дочери просто кто-то приставал. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина сообщила, что в подземном переходе на Токсовском шоссе перед постом ГИБДД к ее 12-летней дочери приставал мужчина, - сообщил источник.

Спустя несколько часов женщина снова обратилась в полицию. На этот раз она рассказа подробности произошедшего. Она уточнила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

По факту следователем следственного комитета было возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого.