Заточка коньков начала работать на катке в ЦПКиО в Петербурге

На катке в ЦПКиО начала работать заточка коньков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На самом большом искусственном катке в Санкт-Петербурге, который в этом году расположился в ЦПКиО снова начала работать заточка коньков. Об этом 4 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Елагина острова.

- На катке снова работает заточка коньков. Услуга доступна со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00 часов, - рассказали в парке.

Заточить коньки можно прямо возле катка. Стоимость работы за пару - 250 рублей.

Напомним, что сам большой каток работает в ЦПКиО каждый день. С понедельника по четверг сеансы проходят с 8:30 до 21:00 часов, а с пятницы по воскресенье с 8:30 до 23:00 часов.

Сам по себе каток платный. Стоимость за час варьируется от 200 до 400 рублей в зависимости от дня недели и времени. Однако с 9 до 11 часов есть бесплатные сеансы.