Труп мужчины без пальцев нашли в Гатчине

Труп мужчины без пальцев и с татуировкой розы нашли в Гатчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина под Санкт-Петербургом нашли труп мужчины, у которого не было пальцев. Сообщение о находке в экстренную службу поступило вечером 2 февраля 2022 года от местного жителя. Он обнаружил бездыханное тело у дома 46 по проспекту 25 Октября. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Прибывший на место наряд полиции обнаружил труп неизвестного мужчины, на вид лет 50-60, ростом около 165-170 сантиметров, возможно без определенного места жительства. У мужчины европейский тип лица, нормальное телосложение, седые и короткие волосы. Был одет в черную дубленку, черные штаны и без обуви, - рассказал источник.

Из особых примет у мужчины отсутствовали две фаланги на пальцах правой руки, также на правом предплечье татуировка в виде розы.

На трупе не было никаких следов насильственной смерти. Тело направлено в морг для установления причины смерти.