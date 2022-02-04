Старый завод по переработке мусора загорелся на Волхонском шоссе

На Волхонском шоссе сильно дымит. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушат в здании старого завода по переработке мусора на Волхонском шоссе. Огонь в неэксплуатируемом сейчас корпусе вспыхнул около 15:30. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров.

- 4 февраля в 15:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Волхонское шоссе дом 116. В 15:55 подан дополнительный номер 1 БИС, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Сейчас на месте возгорания работают шесть пожарных экипажей в составе 30 спасателей.

Фотографии столба черного дыма в соцсетях публикуют жители юга Петербурга.

Отметим, что Комплекс недвижимого имущества по адресу: Волхонское шоссе, дом 116 принадлежит государственному предприятию «Завод МПБО-2», занимавшемуся обращением с отходами.

Сейчас объект выставлен на торги за 430 миллионов. Однако назначенный на 28 января аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.