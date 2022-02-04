Строительство нового здания центра творчества "Охта" началось в Петербурге

В Красногвардейском районе началось строительство нового здания Центра технического творчества «Охта» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали строительство нового здания Центра технического творчества "Охта". Он расположится на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе. Трехэтажное здание площадью в 5,6 тысяч квадратных метров возведут к 2024 году. В нем смогут заниматься 2,5 тысячи детей от 5 до 18 лет. Об этом 4 февраля 2022 года рассказали в Смольном.

- В современном образовательном центре разместят 7 функциональных кластеров: наука и техника, медиаобразование, социальная активность, визуально-пластическое искусство, арт-дизайн, спорт, полуфункциональные пространства, - рассказали в Смольном.

Дети смогут учиться робототехнике, создавать беспилотные летательные аппараты, развиваться в блогинге и многом другом.

Сейчас "Охта" располагается в двух зданиях - на улице Панфилова и проспекте Металлистов. После того, как будет построено новое здание, помещения на Металлистов преобразуют в школу.