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Общество4 февраля 2022 14:12

Метеоролог рассказал о резком потеплении, которое придет в Петербург после морозов

К воскресенью в Петербурге потеплеет до ноля градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Привычная слякоть возвращается в Петербург.

Привычная слякоть возвращается в Петербург.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Морозы, которые ударили в Петербурге в пятницу, окажутся лишь мимолетным визитом суровой зимы. Уже завтра начнет снова теплеть, а в воскресенье термометры и вовсе покажут ноль градусов. В город вернется привычная февральская слякоть.

- После недолгих морозов, которые прошли в конце рабочей недели, погода начнет меняться. В субботу начнется усиление южного ветра. Утром и днем 5 февраля снег. Температура ночью будет -6…-8 градусов, днем -4…-6. В воскресенье потепление продолжится. Ночью около -5, а днем от -2 до 0 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Снег пройдет и во второй выходной день, но временами. Атмосферное давление будет понижаться

Еще более теплым окажется начало новой недели. В первый рабочий день ожидается от 0 до -2 градусов, а падающий с неба снег станет мокрым.

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