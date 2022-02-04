Трехлетняя девочка из Петербурга попала в реанимацию из-за лекарства бабушки

Врачи оставили малышку в отделение реанимации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 3 февраля в Детскую городскую больницу имени Раухфуса скорая помощь доставила маленькую петербурженку. Трехлетняя девочка из поселка Шушары поступила с острым отравлением.

- Ребенок отравился сильнодействующим снотворным. По рассказам родных, девочка залезла в сумку своей бабушки, нашла там лекарство и съела одну таблетку. Врачи оставили малышку в отделение реанимации, - сообщил источник "КП-Петербург".

Известно, что семья, в которой воспитывается девочка, благополучная. На учете родители не состоят, в семье есть еще один ребенок. Тем не менее, сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.