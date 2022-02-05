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Общество5 февраля 2022 6:44

Циклон «Квина» принесет метель в Петербург

На дорогах будет сложная обстановка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге опять будет снежно.

В Петербурге опять будет снежно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной циклон накроет Петербург. В субботу над городом начнет властвовать «Квина», как этот вихрь назвали немецкие метеорологи-затейники. Он или она (пол циклона не определен) принесет с собой теплые воздушные массы. Температура пойдет вверх, а осадки усилятся.

- Петербург: временами снег, местами метели. Вышедший на север Скандинавии очередной североатлантический циклон закроет небо плотными облаками, принесет осадки и усилит ветер, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе термометры покажут 4-6 градусов со знаком минус. В Ленинградской области разброс чуть сильнее: от -3 до -8.

Ветер южных направлений умеренный, с резкими порывами до 17 метров в секунду, о чем предупреждает МЧС. На дорогах снежные заносы и гололед. Последнее актуально и для пешеходов.

В воскресенье придет оттепель, термометры покажут ноль градусов.