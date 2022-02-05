Пункт вакцинации в ТРК «ПИК» закрылся из-за переезда

Прививочный пункт в "ПИКе" временно не работает. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в ТРК «ПИК» на Сенной площади, временно прекратил работу. Это связано с изменением места его расположения. Перерыв в работе будет недолгим и составит всего два дня.

- В ближайшие дни - 5 и 6 февраля - пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенный в ТРК «ПИК», не будет работать. Это связано с новыми ограничениями, обусловленными подъемом заболеваемости в Петербурге, и необходимостью переезда данного пункта с четвертого этажа на второй, - сообщает пресс-служба администрации Адмиралтейского района.

После переезда прививочный пункт снова начнет принимать пациентов. О расписании его работы пункта сообщат дополнительно.

Напомним, что на данный момент в городе работают 190 мест по вакцинации от ковида.