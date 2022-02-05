В Приозерске гость забил мужчину гаечным ключом и скинул с четвертого этажа

СК завел дело после кровавой разборки в Приозерске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагический закончился поход в гости к девушке для двух жителей Приозерска. Один был жестоко убит, а второму теперь грозит долгий тюремный срок. Кровавая разборка с применением гаечного ключа произошла в ночь на 5 февраля.

- Около дома 3 по Красноармейской улице Приозерска было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Установлено, что погибший находился в гостях у женщины, куда пришел мужчина 1993 года рождения, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

Старший мужчина начал выгонять молодого гостя. Последний, будучи пьяным, схватил избивать первого руками и ногами, а потом схватил стальную трубу и гаечный ключ. Уже побитого до полусмерти человека агрессор скинул с балкона четвертого этажа.

Сейчас преступник задержан. По статье «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.