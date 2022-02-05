Лже-газовщик украл 425 тысяч рублей у петербургской пенсионерки

Газовый мастер обокрал пенсионерку в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередная пенсионерка стала жертвой бессовестных мошенников. На этот раз пострадала 81-летняя жительница Василеостровского района, к которой пришел «мастер по газу». Именно так представился незнакомый мужчина, позвонивший в дверь.

- Хозяйка впустила его в квартиру. После ухода «мастера», она обнаружила пропажу 425 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

Кроме этого, ничего существенного пожилая женщина рассказать полицейским не смогла. Примет мужчины ввиду своего преклонного возраста она не запомнила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Лже-газовщика ищут.