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Происшествия5 февраля 2022 12:12

Лже-газовщик украл 425 тысяч рублей у петербургской пенсионерки

Его примет женщина не запомнила
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Газовый мастер обокрал пенсионерку в Петербурге.

Газовый мастер обокрал пенсионерку в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередная пенсионерка стала жертвой бессовестных мошенников. На этот раз пострадала 81-летняя жительница Василеостровского района, к которой пришел «мастер по газу». Именно так представился незнакомый мужчина, позвонивший в дверь.

- Хозяйка впустила его в квартиру. После ухода «мастера», она обнаружила пропажу 425 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

Кроме этого, ничего существенного пожилая женщина рассказать полицейским не смогла. Примет мужчины ввиду своего преклонного возраста она не запомнила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Лже-газовщика ищут.