Лже-газовщик украл 425 тысяч рублей у петербургской пенсионерки

Газовый мастер обокрал пенсионерку в Петербурге.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Очередная пенсионерка стала жертвой бессовестных мошенников. На этот раз пострадала 81-летняя жительница Василеостровского района, к которой пришел «мастер по газу». Именно так представился незнакомый мужчина, позвонивший в дверь.
- Хозяйка впустила его в квартиру. После ухода «мастера», она обнаружила пропажу 425 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».
Кроме этого, ничего существенного пожилая женщина рассказать полицейским не смогла. Примет мужчины ввиду своего преклонного возраста она не запомнила.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Лже-газовщика ищут.