Доля тяжелых больных в стационарах Петербурга уменьшилась до 16%

При "омикроне" заболевших много, но тяжелых среди них мало. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доля пациентов с тяжелым течением коронавируса, находящихся на лечении в петербургских стационарах, снизилась до 16%. Об этом сообщает городской Комитет по здравоохранению. При этом общее количество заражений остается крайне высоким. За сутки заболели еще 21 780 человек.

- Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах города сократилась до 16%, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Таком образом, подтверждается тезис о высокой заразности, но более легкой форме штамма «омикрон». Всего на амбулаторном лечении в Петербурге находится 147 219 человек, еще 7890 лежат в стационарах. Из них 610 – в реанимации, 303 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За сутки госпитализировано 746 горожан.

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