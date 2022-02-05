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Общество5 февраля 2022 15:13

Все школы Петербурга перешли на смешанный формат обучения

Родители вправе выбирать, заниматься ребенку очно, или дома
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В любой школе можно учиться в любом формате.

В любой школе можно учиться в любом формате.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смешанный режим обучения действует во всех школах Петербурга. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда Курортного района. Сейчас, до 13 февраля, на «дистанционку» отправлены старшеклассники, но и родители учеников из 1-6 классов могут перевести детей на домашнее обучение.

- Младшие классы сохраняют очное обучение, но по желанию дети могут учиться в смешанном формате. Школы не имеют права отказывать родителям в этом вопросе, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Напомним, что смешанная система обучения представляет собой домашние занятие я и сдачу зачетов и экзаменов в школе. С начала пандемии такой вариант учебы для своих детей выбрали несколько тысяч петербуржцев.

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