За неделю в Петербурге очищено от снега 76% кровель и более трех тысяч дворов

76% городских крыш очищены от снега и сосулек. По подсчетам Жилкома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уборка Петербурга от снега и наледи остается темой номер один как для жителей города, наловчившихся преодолевать сугробы и коварный гололед, так и для чиновников. На головы последних нещадно сыплется критика от первых. Проверять, как чистят город, выехал лично глава Жилищного комитета Олег Зотов.

- В поселке Детскосельский внутриквартальная территория находится в собственности совхоза. Уборка от снега проводится некачественно, что вызывает оправданное недовольство жителей. Серьезные замечания возникли к уборке дворов в Красносельском районе, так во дворах на улице Освобождения к уборке снега не приступали, - сообщает пресс-служба Комитета.

А во дворе дома 95 по Ленинскому проспекту дворники взялись за лопаты только перед приездом проверяющих. Чиновники напомнили коммунальщикам, что убирать снег и наледь надо постоянно, не забывая про противогололедные составы.

При этом, по данным комитета, за минувшую неделю очищено от снега 76% кровель и более трех тысяч дворов.

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