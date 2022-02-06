В Ботаническом саду Петербурга срубили пальму, пережившую блокаду

Пальму распилили на несколько частей. Фото: instagram.com/botsad_spb

Сотрудникам Ботанического сада Петра Великого в Петербурге пришлось срубить пальму, которая пережила блокаду Ленинграда. Об этом рассказали в соцсетях учреждения. Работники ботсада пояснили, что это необходимость, ведь 85-летнее дерево уже упирается в потолок и угрожает конструкции всего здания. Экзотическая красавица доросла до 22 метров в высоту. Ни надстроить крышу, ни подпилить пальму у верхушки нельзя, чтобы она ветвилась. К сожалению, это был единственный вариант, уточнили в пресс-службе.

Пальму-долгожителя убирали несколько часов. Сначала работники подрезали листья на стеблях, затем распилили ее. Часть ствола останется на том же месте в виде пня, остальное будут использовать для оформления выставок.

Пальму рода Ливистона южную посадили в 1937 году. Она смогла бы расти, если бы не эти обстоятельства.