На Петроградской стороне Петербурга избили британского учителя Кембриджской школ

Подозреваемых задержали в тот же день. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге на Петроградской стороне избили и ограбили учителя из Британии. Мужчина попал в травмпункт с ушибами лица и правого бедра. Пострадавший рассказал, что травмы получил во время драки с тремя неизвестными возле метро «Петроградская» ночью 5 февраля. Нападавшие забрали у иностранца кошелек с тысячей рублей, Iphone XP», часы «Apple watch».

- Пострадавшим оказался учитель «Кембриджской Международной школы», состоит по миграционном учете, - отметил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полиция нашла нападавших в тот же день. Трое мужчин, двое из них многократно привлекались за разбой, угон и хранение наркотиков. Сейчас также возбуждено уголовное дело.