Купчинскую улицу в Петербурге залило водой из-за прорыва трубы

Движение автомобилей сейчас ограничено. Фото: vk.com/kupchinoask

В Петербурге на юге города прорыв трубы. Из-за этого Купчинскую улицу залило водой. Первыми о ЧП рассказали группе «Купчино - Фрунзенский район|Подслушано» в соцсети «Вконтакте». Автомобилистов предупредили убрать припаркованные машины еще вечером 5 февраля.

- Авария на трубе холодной воды. Вытекание на дороге у дома ул. Купчинская 29 и 30, - написали очевидцы.

На место выехали специалисты ГУП «Водоканала». До сих пор они предотвращают последствия прорыва, также обследуют сеть на этом участке. Пока движение по улице Купчинской ограничено.

- По результатам обследования специалисты выявили технологическое на водопроводной сети диаметром 300 миллиметров Площадь вытекания незначительная - угрозы для машин и граждан не представляет. Транспортное движение на участке осуществляется в полном объеме. В настоящее время бригада предприятия занимается локализацией вытекания. Все абоненты обеспечены услугами водоснабжения, - прокомментировали в пресс-службе ГУП «Водоканала».

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