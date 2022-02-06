Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 8:44

Петербуржцы с ОРВИ и подозрением на коронавирус могут открывать больничный дистанционно

Это можно будет сделать по номеру 122
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Система заработала с 6 февраля.

Система заработала с 6 февраля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус с 6 февраля можно открывать больничный дистанционно. Об этом объявил Смольный после приказа министерства здравоохранения.

- Минздрав принял необходимое решение. Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом, - сказал губернатор Александр Беглов.

Воспользоваться нововведением могут петербуржцы с легким течением болезни, вызвав врача по номеру 122. Робот «Виктория» предложит открыть больничный дистанционно. Данные пациента передадут в поликлинику по месту жительству, после чего с ним свяжется медицинский работник. Больничный лист откроется на семь дней, закрыть его также можно без визита в поликлинику.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: