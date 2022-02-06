Петербуржцы с ОРВИ и подозрением на коронавирус могут открывать больничный дистанционно

Система заработала с 6 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус с 6 февраля можно открывать больничный дистанционно. Об этом объявил Смольный после приказа министерства здравоохранения.

- Минздрав принял необходимое решение. Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом, - сказал губернатор Александр Беглов.

Воспользоваться нововведением могут петербуржцы с легким течением болезни, вызвав врача по номеру 122. Робот «Виктория» предложит открыть больничный дистанционно. Данные пациента передадут в поликлинику по месту жительству, после чего с ним свяжется медицинский работник. Больничный лист откроется на семь дней, закрыть его также можно без визита в поликлинику.

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