Сварщик из Колпино изнасиловал молодую подругу своего сына

Студентка приехала в гости к своему парню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петербурге студентка одного из вузов заявила в полицию об изнасиловании. Обвиняемым стал отец возлюбленного пострадавшей. Как пояснил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, над девушкой надругались 5 февраля в квартире у самого насильника в Колпино.

Студентка приехала в гости к своему парню, вечером компания выпивала вместе с главой семейства. А после этого мужчина воспользовался беспомощным состоянием гостьи. На утро в полицию заявила супруга мужчины. Глава семейства, который работает сварщиком на заводе, задержали в тот же день.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дело, - пояснил источник.