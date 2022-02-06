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Происшествия6 февраля 2022 9:30

Сварщик из Колпино изнасиловал молодую подругу своего сына

С заявлением в полицию обратилась жена задержанного
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Студентка приехала в гости к своему парню.

Студентка приехала в гости к своему парню.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петербурге студентка одного из вузов заявила в полицию об изнасиловании. Обвиняемым стал отец возлюбленного пострадавшей. Как пояснил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, над девушкой надругались 5 февраля в квартире у самого насильника в Колпино.

Студентка приехала в гости к своему парню, вечером компания выпивала вместе с главой семейства. А после этого мужчина воспользовался беспомощным состоянием гостьи. На утро в полицию заявила супруга мужчины. Глава семейства, который работает сварщиком на заводе, задержали в тот же день.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дело, - пояснил источник.