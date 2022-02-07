Автомастерская сгорела в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в автомастерской. В ночь на 7 февраля 2022 года на пульт экстренной службы города поступило сообщение о том, что горит помещение в доме 51 по Гранитной улице. На место незамедлительно направилась бригада спасателей.

- По указанному адресу в одноэтажном здании автомастерской, размером 40 на 45 метров, горела обстановка на площади 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Хоть пламя полыхало и очень сильно, спасатели смогли справиться с огнем чуть более, чем за час. К 2 часам ночи пожар был уже локализован. Пожар тушили 30 человек личного состава МЧС и шесть пожарных машин.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Специалисты выясняют причину возгорания.