Вестибюль станции метро "Московская" в Петербурге закрылся на 11 месяцев

В Петербурге начался ремонт вестибюля станции метро "Московская" Фото: Олег ЗОЛОТО

С утра 7 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге закрылся на капитальный ремонт вестибюль №2 станции метро "Московская". Работы будут проводиться целых 11 месяцев. В это время пассажиры смогут пользоваться другим вестибюлем для входа в метро, однако и он будет работать с ограничениями. Об этом рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

- С 7 февраля до окончания работ по капитальному ремонту по рабочим дням вход в вестибюль №1 станции "Московская" будет ограничен с 7:30 часов до 10 часов, а также с 17 до 19 часов, - рассказали в пресс-службе метро.

За то время, пока будет проходить ремонт, специалисты должны будут восстановить гидроизоляцию в вестибюле, заменить эскалаторы, заменить облицовку стен, поменять пол, обновить все системы вентиляции, пожаротушения, а также заменить двери, кассовые окна и многое другое.