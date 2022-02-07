Циклон "Роксана" принесет весеннее тепло в Петербург 7 февраля

Весеннее тепло придет в Петербург 7 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Февраль только начался, а в Санкт-Петербурге уже весенняя погода. В понедельник, 7 февраля 2022 года, в город придет очередной циклон, который носит имя "Роксана". Он принесет в Северную столицу мартовское тепло, мокрый снег и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Стараниями циклона к берегам Невы будут поступать хорошо согретые Гольфстримом и влажные океанические воздушные массы. Это сделает погоду облачной, пройдёт мокрый снег, временами переходящие в дожди, а температурный фон будет соответствовать началу последней пятидневки марта. Местами гололедица, - рассказал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге поднимется выше нуля и составит плюс 1-3 градуса, по Ленинградской области разброс от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер будет юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Однако оттепель продлится в городе не долго. Она закончится уже к вечеру вторника.