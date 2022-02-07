Депутат ЗакСа вступился за учительницу, уволенную из-за стихов Хармса

Скандал с увольнением учительницы привлек внимание депутата Заксобрания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский вступился за бывшую учительницу гимназии №168, которую, по ее словам, вынудили уволиться из-за чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

- Друзья, дикая история. Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение, - написал в Фейсбуке Вишневский.

Позднее депутат добавил, что связался с бывшей учительницей и направляет запрос в Комитет по образованию: «Буду требовать проверки и принятия мер».

Напомним, что сам инцидент произошел в конце декабря, однако предать огласке уволенный педагог решила его только сейчас. Конфликт возник с директором учебного заведения, которая, по слова учительницы, назвала репрессированных писателей Хармса и Введенского «врагами народа» и «пособниками фашистов». А потом потребовала от преподавателя уволиться.