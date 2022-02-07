Авторынок Петербурга показал лучший результат за последние три года

Итоги продаж новых авто в Петербурге в 2021 году. Фото: «Auto-Dealer.ru-Петербург»

Петербургский авторынок вырос за прошлый год на 11%. За минувшие 12 месяцев было продано было продано 158 992 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это лучший результат, начиная с 2018 года.

- Продажи новых автомобилей в Петербурге показали более высокую динамику, чем общероссийские, которые выросли на 4% по итогам 2021 года, - говорится в исследовании по материалам изданий «Новый проспект» и «Auto-Dealer.ru - Петербург».

Лидером городского рынка стала корейская Hyundai. За год было подано 21 045 новых машин этой марки, что позволило побить абсолютный рекорд, установленный в 2008 году маркой Ford, уже покинувшей легковой рынок России.

Следом идут родная сестра Hyundai – Kia с результатом 19 869 проданных машин (+7% за год) и отечественная LADA 18 885 (+1%).

Впервые в топ-10 кроме легковых машин попали микроавтобусы Ford, закупаемые в том числе для службы скорой помощи.

Если брать в целом по стране, то доля Петербурга в общем объеме продаж составила 9,5%. Это на шесть десятых больше, чем год назад.