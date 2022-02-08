Управляющая компания без спроса взломала дверь в квартиру петербурженки

Петербурженка вернулась домой из отпуска и обнаружила взломанную дверь. Постаралась УК. Фото: facebook.com/ksenia.voronezhtseva

Жительница Петербурга пожаловалась на то, что управляющая компания без спроса взломала дверь в ее квартиру, расположенную в одном из домов на Выборгском шоссе. Об этом рассказала дочь потерпевшей женщины Ксения Воронежцева в своем аккаунте в Facebook. Судя по фотографиям, дверь после взлома опечатали, но ее состояние, мягко говоря, никакое – подлежит замене.

- Поработали над дверью не воры, а бдительные МЧС, участковый и представитель управляющей компании ООО «Управляющая компания ВЕЛЕС», - пишет Ксения в соцсети.

Дверь подлежит замене. Фото: facebook.com/ksenia.voronezhtseva

Позже женщина выяснила причину взлома. Оказалось, что кому-то из соседей почудился странный запах в холле возле квартиры, они решили подстраховаться и вызвать на помощь всех, кого можно. МЧС в итоге не нашла никаких утечек и другого рода вони. Ксения уже проконсультировалась с адвокатом, и он усмотрел в происшествии признаки уголовного дела по статье за незаконное проникновение в жилище. Правда, в УК мирно решить вопросы не хотят.

- К сожалению, представитель УК сказал, что компенсировать затраты на демонтаж, установку и покупку новой двери их компания не будет, - гневается Ксения.

Тем временем мать женщины уже несколько дней не выходит из квартиры, потому что та попросту не закрывается.