Глыба льда с крыши убила дворника в Петербурге

Наледь с крыши убила дворника в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге очередная жертва падения наледи с крыши. В шестом часу дня 7 февраля 2022 года в экстренную службу поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что во дворе дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту на дворника упала глыба льда. На место выехали полицейские и медики.

- Прибыв на указанный адрес, полицейские установили, что около 17:40 часов с крыши указанного дома наледь упала прямиком на 29-летнего мужчину, работавшего дворником, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший приехал в Россию с целью работы. Был зарегистрирован в квартире на Невском проспекте.

Сейчас полиция проводит проверку. Уголовное дело пока не возбуждалось.

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