Охранник больницы изнасиловал девочку в подсобке медучреждения в Ленобласти

Охранника больницы в Ленобласти задержали за секс с девочкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области охранник больницы изнасиловал 16-летнюю девочку. Вечером 7 февраля 2022 года в полицию обратилась инспектор по делам несовершеннолетних Тихвинского района, которая рассказала, что ей позвонила девятиклассница, которая из-за конфликта с родителями 30 января была помещена временно в детское отделение местной больницы. Та и рассказала о произошедшем, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Девочка рассказала, что вечером охранник больницы дал ей какой-то порошок, после чего в подсобном помещении указанной больницы, совершил с ней половой акт, - рассказал источник.

В больницу приехали полицейские и установили, что действительно такой случай был. Мужчину, который числится безработным, доставили в полицию и временно поместили под стражу. Ранее он был несколько раз судим за наркотики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.