12-летняя девочка погибла, упав с высоты девятого этажа в Петербурге

СК возбудило уголовное дело по факту гибели девочки, упавшей с высоты девятого этажа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Кировском районе погибла 12-летняя девочка, упав с высоты. В два часа дня 7 февраля 2022 года в экстренную службу поступило сообщение о том, что у дома 22 по проспекту Маршала Жукова лежит труп. На место выехал наряд полиции. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- У указанного дома был обнаружен труп девочки, ученицы шестого класса. Установлено, что она погибла, упав с балкона лестничной клетки на девятом этаже многоэтажки, - рассказал источник.

Тело девочки было направлено в морг для установления причины смерти. Известно, что семья у ребенка благополучная, на учете не состоит. Мама 36-летняя женщина, работает дизайнером. Отчим - 36-летний ведущий инженер-энергетик.

На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка.