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Здоровье8 февраля 2022 8:25

Заболеваемость коронавирусом падает второй день подряд в Петербурге

За сутки выявлено 11 тысяч зараженных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге

Еще более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заражаемость коронавирусом в Санкт-Петербурге пошла на спад. Ежедневный прирост снижается второй день подряд. Однако, так часто бывает после выходных, когда горожане меньше обращаются к врачам и делают тесты. Об этом сообщили в оперативном штабе по ковиду 8 февраля 2022 года.

- За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 11 014 случаев заражения коронавирусом, что на 17,6 процентов меньше, чем днем ранее. На выходных показатель заболевания был на уровне выше 21 тысячи, - рассказали в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 8 февраля 2022 года / Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 8 февраля 2022 года / Фото: Яндекс

При этом выросло число выздоровевших. За последние сутки это еще 9090 пациентов. Еще 67 человек скончались в следствии болезни.

Всего за время пандемии в Петербурге оказались заражены 1 168 366 жителей города, из них выздоровели 902 877. Жертвами инфекции стали 30 398 человек.