Полиция и СОБР проводят обыски в дорожных и коммунальных предприятиях Петербурга из-за плохой уборки снега

Полиция пришла с обысками к дорожникам из-за проблем с уборкой города от снега. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Масштабные обыски идут в офисах дородных и коммунальных предприятий Петербурга. Утром 8 февраля сюда пришли сотрудники полиции с поддержкой бойцов СОБРа. Причиной стала плохая уборка города от снега, на которую не пожаловался только ленивый.

- Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По предварительным данным, в операции занято около 200 сотрудников правоохранительных органов. Следователи изучают и изымают документы. Оперативные действия проходят в Приморском, Фрунзенском, Выборгском и других районах города.

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