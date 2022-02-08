В Петербурге задержали мошенников, «кидавших» туристов с арендованными квартирами

Полиция задержала мошенников, обманывавших туристов с квартирами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали группу мошенников, которые, по версии следствия, обманывали туристов, арендовавших жилье через популярный международный сервис booking.com. Схема обмана была крайне простой.

- Злоумышленники заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали снять недвижимость всем желающим, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поддельные квартиры выдавались за жилье в Петербурге и Сочи. Мошенники договаривались с сервисом, чтобы получать оплату от арендаторов напрямую. Ничего не подозревающие люди переводили деньги, а после выяснялось, что снятой ими квартиры не существует.

Общий ущерб от деятельности мошенников превысил четыре млн рублей. В числе обманутых – более 80 человек.

По данным полиции, туристов обманывали шесть жителей Петербурга, один из Ленобласти и еще один уроженец Екатеринбурга. В отношении них возбуждено дело о мошенничестве.

Если вы пострадали от мошенничеств на сервисе booking.com, обратитесь в полицию по номеру телефона: +7 (977) 585-68-67 (все мессенджеры или звонок, обращения принимаются круглосуточно).