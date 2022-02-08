Царское Село получило в дар игрушечную лошадку конца XIX века / Фото: Царское село

Музей-заповедник Царское Село в Санкт-Петербурге получил необычный дар - игрушечную лошадку – предположительно, изготовленную в России в конце XIX века. Ее музею передала заведующая сектором реставрации текстиля и кожи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Наталия Синицина, которая лично привела игрушку в порядок. Об этом в музее рассказали 8 февраля 2022 года.

- Эту фигурку кто-то выбросил за ненадобностью, мне принесла ее знакомая, лошадка была в ужасающем состоянии. Но я понимала, что это раритет и приступила к реставрации, - рассказала Синицина.

Работа заняла около двух лет. Сама игрушка сделана из шерсти и обтянула мехом пони, который за столетнее существование почти не сохранился. Однако реставратор приложила все усилия своего мастерства, чтобы снова вдохнуть в игрушку жизнь. Теперь этот раритет будет украшать экспозиции комнаты цесаревича в Александровском дворце.