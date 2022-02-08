19 уголовных дел возбудили после обысков в коммунальных службах Петербурга

19 уголовных дел возбуждено после масштабных проверок на жилищно-коммунальных предприятиях Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге возбуждено 19 уголовных дел после масштабных проверок на жилищно-коммунальных предприятиях. Обыски прошли утром 8 февраля 2022 года после ряда трагических случаев, когда горожане гибли или травмировались из-за падения наледи с крыш.

- Дела возбуждены по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На протяжении всей зимы от жителей Петербурга постоянно поступали жалобы на огромные сугробы, гололед и опасно свисающие сосульки с крыш. В итоге делом занялась прокуратура, а также следственный комитет. Проверки прошли по 60 адресам.

Напомним, что буквально накануне глыба льда убила дворника. Это произошло сразу после того, как ЖСК провела очистку крыши.

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