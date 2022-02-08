Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 12:52

19 уголовных дел возбудили после обысков в коммунальных службах Петербурга

Масштабные проверки прошли в городе из-за плохой уборки снега и наледи
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
19 уголовных дел возбуждено после масштабных проверок на жилищно-коммунальных предприятиях Петербурга

19 уголовных дел возбуждено после масштабных проверок на жилищно-коммунальных предприятиях Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге возбуждено 19 уголовных дел после масштабных проверок на жилищно-коммунальных предприятиях. Обыски прошли утром 8 февраля 2022 года после ряда трагических случаев, когда горожане гибли или травмировались из-за падения наледи с крыш.

- Дела возбуждены по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На протяжении всей зимы от жителей Петербурга постоянно поступали жалобы на огромные сугробы, гололед и опасно свисающие сосульки с крыш. В итоге делом занялась прокуратура, а также следственный комитет. Проверки прошли по 60 адресам.

Напомним, что буквально накануне глыба льда убила дворника. Это произошло сразу после того, как ЖСК провела очистку крыши.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: