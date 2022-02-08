Семья впавшей в кому петербурженки просит у Смольного перевезти ее из Бали

На Бали впала в кому известный блогер-предприниматель из Петербурга. Фото: instagram.com/ps_polina_strelets

Петербургский предприниматель и блогер Полина Стрелец впала в кому на Бали в результате неудачной аварии на гидроцикле. Семья девушки просят властей Северной столицы помочь с ее транспортировкой в родной город. Дело в том, что самолет санитарной авиации стоит, мягко говоря, дорого, - до 17 млн рублей.

Медстраховка только частично покрыла расходы на операции и содержание в реанимации. Пока что Полина находится на аппарате ИВЛ. Об ее состоянии регулярно докладывают родные в соответствующем Telegram-канале. Там есть и реквизиты для финансовой помощи семье. Всем миром уже удалось собрать 14,6 млн рублей.

- Платные варианты по перелету бортом санавиации у мамы сейчас есть, выберет, сообщим. Сегодня невролог из РФ сказал, что какое-то время еще точно нельзя лететь из-за сильных мышечных спазмов, - говорят родные последние новости о состоянии здоровья блогера.