57 новых трамваев появятся в Петербурге от «ПК Транспортные системы»

В Петербург поставят 57 новых трамваев для обновления парка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге закупили 57 новых низкопольных трамваев. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовали на сайте госзакупок. Компания «ПК Транспортные системы» стала единственным участником торгов и победителем аукциона.

Заказчиком стало предприятие петербургского электротранспорта «Горэлектротранс». В город поставят 54 двухсекционных вагона и три трехсекционных. Начальную максимальную цену контракта установили в размере более 6,9 млрд рублей.

- Новые трамваи оснастят различными системами, ранее в Петербурге не применявшимися: система активной помощи водителю; система приоритетного проезда общественного транспорта; система дистанционного управления стрелочными переводами; система кругового обзора для удобства маневрирования; система климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в зависимости от температуры окружающей среды, - рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

Перед началом работ трамваи «обкатают» – техника проедет не меньше 50 км. По информации «Горэлектротранса», система активной помощи водителю будет предупреждать его о запрещающем сигнале светофора, об обнаружении на пути человека или автомобиля, с которым имеется опасность столкновения. Кроме этого, если вагоновожатому станет плохо или он заснет, то система активной помощи начнет плавно снижать скорость трамвая вплоть до полной остановки вагона.