В Петербурге СК требует арестовать директора УК, напавшего на следователя во время обысков

В Петербурге продлили срок задержания директора УК, напавшего на следователя во время обысков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд продлил на 72 часа срок задержания директора управляющей компании «Релакс», обвиняемого в воспрепятствовании следствию и нападению на сотрудника органов. СК настаивает на аресте мужчины. По версии следствия, именно в этом УК трудился дворник, который погиб после падения сосульки с крыши здания организации. Следователи пришли с обысками к директору Артуру Тадевосяну, а он встретил их намерения в штыки.

- Как отмечает следствие, Тадевосян вырвал мобильные телефоны, изъятые в ходе расследования из организации. Помимо этого он сорвал с лица следователя очки, толкнул его в туловище, после чего пострадавший ударился о стену головой, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вину задержанный директор УК не признает по всем пунктам. Адвокатам удалось отсрочить избрание меры пресечения, но только на 3 дня.

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