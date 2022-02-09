Дом Зингера и два ТЦ заминировали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные "заминировали" Дом Зингера, торговый центр и бизнес центр. Утром 8 февраля 2022 года в МВД Северной столицы поступило сообщение о том, что бомбы заложены сразу в трех зданиях. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В письмах сообщалось, что бомбы заложены в Доме Зингера на Невском проспекте, в бизнес-центре "Ренессанс" на Херсонской улице, а также ТЦ "Балканский-2" на Балканской площади, - рассказал источник.

На указанные адреса прибыли сотрудники полиции и ОМОНа. Во всем зданиях были проведены осмотры, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. В ходе проверок были эвакуированы 143 человека.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.