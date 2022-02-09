В Каменке молотками и топором убили охранника газораспределительной базы

В Каменке жестоко убили сторожа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района раскрыли жестокое убийство охранника газораспределительной базы, расположенной в Каменке. Тело 44-летнего мужчины со множественными ранениями было найдено в служебном вагончике утром 8 февраля.

- Было установлено, что мужчина жил здесь же, в строительном вагончике. С места происшествия изъяты предполагаемые орудия убийства: нож, два молотка и топор, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего Следственный комитет завел дело об убийстве. А полицейские начали поиски возможного преступника. И вскоре после полуночи 9 февраля у дома 18 по Новосельковской улице в Коломягах был задержан 58-летний мужчина.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.