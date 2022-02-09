Пособия на детей будут платить семьям с временной регистрацией в Петербурге

Пособия на детей получат семьи с временной регистрацией в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания в первом чтении приняли поправки в городской Социальный кодекс. Речь в них идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас деньги получают семьи с гражданством России, имеющие постоянную регистрацию в Петербурге, либо не имеющие определенного места жительства. А те, кто имеет временную регистрацию, попадали в правовой вакуум. Это хотят исправить.

- Проект предусматривает предоставление с 1 января 2022 года ежемесячной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге, - отметили на заседании ЗакСа авторы инициативы.

По данным за прошлый год, это коснется около 1600 семей, в которых воспитываются две тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. Они смогут претендовать на материальную помощь в размере от 50 до 100 процентов прожиточного минимума ребенка, установленного в Петербурге. Сейчас он составляет 12 тысяч рублей.

Поправки должны принять во втором чтении, а потом отправить на подпись губернатору.

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