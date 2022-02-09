Рабочий упал с крыши дома на Литейном проспекте в Петербурге во время чистки кровли

Высотник упал с крыши при чистке кровли от снега в центре Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге при чистке крыши в центре города упал рабочий. Все произошло в 12:50 часов 9 февраля 2022 года в доме 64 по Литейному проспекту. Об этом сообщили в администрации Центрального района города.

- В администрацию поступила информация падении с крыши дома 64 по Литейному проспекту высотника, при выполнении работ по очистке кровли, - рассказали в администрации.

На место незамедлительно приехали сотрудники полиции и сотрудники скорой помощи. В каком состоянии сейчас находится пострадавший рабочий не уточняется.

В администрации района напомнили, что постоянно обращают внимание управляющих компаний на неукоснительное соблюдение техники безопасности при проведении работ по очистке кровли. Сейчас ситуация взята на контроль.

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