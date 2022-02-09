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Общество9 февраля 2022 10:55

Названы самые проблемные районы Петербурга по уборке снега

В число "аутсайдеров" попали Центральный и Невский районы
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Названы самые проблемные районы Петербурга по уборке снега

Названы самые проблемные районы Петербурга по уборке снега

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном назвали самые проблемные районы Санкт-Петербурга по уборке снега и наледи. ими оказались Центральный район и Невский. Об этом 9 февраля 2022 года рассказал начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов.

- Здесь в основном историческая застройка со сложными архитектурными элементами: башенками, мансардами, склонами. Поэтому убирать крыши бывает не всегда легко. Система нагревающих кабелей или технология "холодный чердак" пока применены далеко не везде, в единичных случаях, - пояснил заместитель главы Администрации Центрального района Санкт-Петербурга Михаил Долгополый

В центре Петербурга рабочие чистят около 250 крыш каждый день. Всего в районе более 2 тысяч кровель и 1,9 тысяч дворов, которые необходимо содержать в хорошем состоянии. Около 90% дворов очищают вручную - иначе никак. Половина дворов сильно запаркованы. Это затрудняет очистку и дворов, и крыш.

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