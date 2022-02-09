В Смольном назвали эффективными, но дорогими греющие кабели, спасающие от сосулек

Проект греющих кабелей оказался слишком дорогим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смольном ответили на вопросы горожан, спрашивавших про новые методы борьбы с сосульками. В частности, люди интересовались, что происходит с проектом греющих кабелей, которые планировалось прокладывать на водостоках домов. Оказалось, что идея не забыта. Но не все так просто.

- Системы нагревающих кабелей эффективны, но дороги. Речь не только о стоимости их установки, но и о стоимости содержания, ремонта, расходов электричества. В первую очередь такие системы устанавливают на тех кровлях, которые сложно очистить, - заявил на пресс-конференции начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов.

Из-за дороговизны за три года в городе установлено лишь 180 таких систем. Хотя они рекомендованы к использованию. Но одобрить это должны собственники дома, так как расходы по содержанию лягут на них.

А вот идея вкопать водосточные трубы в землю, чтобы вода лилась не на тротуары, а прямо в канализацию, отклика у специалистов не нашла. Сейчас городская система водоотведения не рассчитана на резкое увеличение потока.

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