Петербург закупит 54 новых трамвая с ретро-дизайном

Петербург закупит 54- "ретро"-трамвая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский «Горэлектротранс» закупит 54 новых ретро-трамваев. Стилистически вагоны приведут к образам 50-60-х годов, «золотого времени» ленинградского трамвая. При этом, машины придется разрабатывать практически с нуля. Причиной тому стали особые условия использования.

- Существующие модели не подходят для работы на исторической инфраструктуре Третьего парка, который обслуживает центр города, Васильевский остров и Петроградскую сторону, - пишет «Петербургский дневник».

Нынешние старые трамваи спокойно проходят в узкие ворота парка и могут поворачивать на крутых изгибах рельс. А современные машины более широкие и «нежные». Поскольку перестраивать ни пути, ни историческое здание парка никто не будет, было решено организовать закупку абсолютно новой техники. А по виду сделать ее близкой к образцам советских времен.

Напомним, что силами ремонтного цеха «Горэлектротранса» старые вагоны уже переделывались в «ретро» - под «стилягу» ЛМ-57. Но те трамваи были высокопольные. А новые будут удобными для пассажиров и со всей необходимой внутренней начинкой.