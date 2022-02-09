Коммунальщики Петербурга бросили все силы на уборку гололеда и прочистку канализации

В Петербурге бросили все силы на борьбу с подтоплениями из-за оттепели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальщики бросили все силы на уборку гололеда на улицах Петербурга, а также прочистку канализаций из-за наступившей оттепели. В Северной столице в эти дни нередко подтапливает отдельные тротуары и дороги, что мешает пешеходам и водителям. Напомним, к субботе в Петербурге температура вновь опуститься ниже нуля, так что коммунальщикам стоит поторопиться, иначе вновь не избежать сотен травм на льду.

- Сейчас основная задача для дорожных предприятий комитета по благоустройству – не допустить, чтобы на дорогах образовывались лужи и подтопления. Все силы брошены на то, чтобы удалить остатки снега с улиц нашего города и прочистить приемные устройства городской канализации, - отмечают в профильном комитете Смольного.

Кроме этого власти Северной столицы проконтролируют, чтобы в городе не сбавляли темпы по обработке опасных дорожных участков песко-соляными смесями.

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