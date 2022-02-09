Центру управления парковками в Петербурге через суд запретили сбрасывать чересчур грязные сточные воды

В Петербурге прокуратура судилась с Центром управления парковками. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Суд запретил Центру управления парковками в Петербурге сбрасывать слишком загрязненные сточные воды в мелиоративный канал МК-1. Об этом сообщает городская природоохранная прокуратура. Оказалось, организация, отвечающая за парковки, в 2021 году избавлялась от сточных вод со значительным превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Прокурор внес представление в адрес Центра, но там продолжили нарушать закон. Поэтому все дошло до суда.

- Смольнинский районный суд обязал организацию повысить качество сточных вод до необходимых нормативов, исковые требования прокуратуры удовлетворены, - отметили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство обещает проследить за исполнением решения суда.