Петербургская студентка отсудила у вуза 150 тысяч рублей за попытку изнасилования в общежитии

Студентка из Петербурга отсудила компенсацию у вуза за то, что ее чуть не изнасиловал незнакомец в общежитии. Фото: Олег ЗОЛОТО

За попытку изнасилования студентки в туалете общежития архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) суд оштрафовал вуз на 150 тысяч рублей. О деле рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Неизвестный мужчина хотел изнасиловать студентку 27 декабря 2018 года. Девушка отправилась в туалет на третьем этаже, где злоумышленник напал нее.

- Из показаний обвиняемого, он без затруднений вошел в общежитие. Никто не интересовался, кто он и откуда. Преступнику назначили три года лишения свободы и компенсацию в 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

После девушка потребовала привлечь к ответственности администрацию высшего учебного заведения. Представитель университета настаивал, что преступник был в ответе за все сам. Кроме этого, он уже все компенсировал, добавил представитель. В свою очередь суд встал на сторону потерпевшей и назначил вузу выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей и штраф – 50 тысяч рублей.