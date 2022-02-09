Главарь банды «МС-47» из Выборга напал на свою жертву во время очной ставки в СИЗО

В Ленобласти во время очной ставки в СИЗО заключенный напал на свою жертву. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кирилл Марченко, один за главарей банды рэкетиров «МС-47», терроризировавшей жителей Выборга в начале 2010-х, напал на свою жертву во время очной ставки в СИЗО №6 в Виллозском поселении Ленобласти. Об этом «КП-Петербург» сообщил адвокат потерпевшего Дмитрий Алексеев. Факт инцидента подтверждает и наш источник в правоохранительных органах.

По словам Алексеева, все произошло на глазах следователя, он написал о происшествии в протокол. У потерпевшего, которого Берченко и его «коллеги» изрядно избили и порезали ножом в прошлом, разбита губа и сотрясение мозга. Адвокату тоже досталось по лицу, ему пришлось оттаскивать заключенного. Как считает Алексеев, Берченко слишком вольготно живет в СИЗО, даже имеет телефон и периодически названивает своей жертве с угрозами.

- Я однозначно считаю, что это халатность сотрудников СИЗО. Обвиняемый непонятно что там забыл, потому что этот изолятор послабленного режима для туберкулезников. За Берченко нет надлежащего контроля. Его привела женщина, божий одуванчик, 50-60 лет, без наручников! Его даже не поместили за решетку в следственном комитете. Ничто ему не мешало, условно, взять ручку со стола и убить человека... На этаже из сотрудников ФСИН были только две женщины , они бы его явно не угомонили, - сообщил «КП-Петербург» адвокат Дмитрий Алексеев.

По информации защитника, прокурор Ломоносовского района уже начал проверку. Не исключено, что Берченко грозит очередное уголовное дело.