Циклон "Сара" принесет теплую и неустойчивую погоду в Петербург 10 февраля

Тепло и слякотно будет в Петербурге 10 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая "женщина" будет управлять погодой в Санкт-Петербурге. В четверг, 10 февраля 2022 года, в город придет циклон под названием "Сара" благодаря которому в Северной столице будет тепло, но сама погода очень неустойчивой: то дождь, то снег, то солнце. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Метеорологические условия в Северной столице будет определять тёплый сектор очередного циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами "Сара". Его стараниями ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и в дожди. Возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге потеплеет до 1-3 градусов тепла, по Ленинградской области немного побольше разброс - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается юго-западным, западным 5-10 метров в секунду.

Пятница тоже выдастся в городе теплой, но к концу дня все же слегка подморозит.