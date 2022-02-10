Школу 547 в Балтийской жемчужине эвакуировали из-за сообщения о минировании

Школу 547 эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе. Фото: vk.com/spb_today

Занятия в школе №547 в Красносельском районе Петербурга были прерваны внезапной эвакуацией. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Детей срочно вывели на улицу. О ЧП в соцсетях сообщают жители микрорайона «Балтийская жемчужина».

- Эвакуация в 547 школе, поступил тревожный сигнал о минировании. Дети на улице. Службы на месте, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Родителей учеников начальных классов просят забрать детей домой, а школьников постарше отпускают самостоятельно.

Пока большинство детей находится на улице: «И куда детям идти, если родители на работе?» Здание школы проверяют на наличие взрывных устройств.